Codacons | dopo Natale Roma sommersa da rifiuti

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– Terminate le feste disi risveglia con le strade invase dai, situazione che si ripete oramai ogni anno. La denuncia arriva dal, che sta ricevendo le proteste di numerosi cittadini. E’ quanto si legge in una nota del. “Dal centro alla periferia oggi le strade della capitale appaiono ricoperte di- spiega il presidente Carlo Rienzi- La maggiore produzione di spazzatura durante i giorni di festa non e’ stata adeguatamente smaltita dall’Ama, al punto che oggi i cassonetti in molti quartieri appaiono stracolmi con l’immondizia che finisce sui marciapiedi e sull’asfalto”. Una situazione che interessa a macchia di leopardo tutta la citta’, conclude la nota, e al danno subito dai cittadini potrebbe ora aggiungersi anche la beffa: i maggiori costi in capo all’amministrazione per lo ...

