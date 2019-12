Ascoli | Zanetti crede nell’impresa a Benevento | le sue parole

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– La vittoria sul Pisa ha consentito all’di fare un bel balzo in classifica e di prepararsi alla sfida dicon maggiore ottimismo. Il tecnico Paoloha messo nel mirino il match del Vigorito non ponendosi limiti, pur riconoscendo la forza dell’avversario che i suoi si troveranno di fronte: “Incontreremo una squadra che ha praticamente vinto sempre e ha dodici punti di vantaggio sul secondo posto. Questo vuol dire che per fare punti contro ilbisognerà mettere il cuore oltre l’ostacolo. Servirà una partita di grandissima umiltà e corsa. Siamo stati bravi a battere il Pisa, dovevamo rialzarci e lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo avere la convinzione di essere in grado di fare qualsiasi cosa, anche di andare ae fare risultato”. L'articolonell’impresa ...

