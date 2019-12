Milan | le difficoltà di Conti a destra

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilha sofferto molto a, conin affanno. La catena mancina dell’Atalanta ha funzionato benissimo Nella disfatta di Bergamo, ilha concesso molto, zona in cui è arrivato il primo gol. La catena sinistra dell’Atalanta, formata da Gomez e Gosens, ha infatti mandato in crisi la difesa avversaria. Oltre a essere saltato con troppa facilità, spessonon aveva neanche il supporto adeguato da parte di un compagno. Un esempio nella slide sopra. Gosens fa usciree serve il Papu Gomez alle sue spalle. Suso in ritardo. Da notare Djimsiti, che ricopre una posizione molto alta e forma un triangolo coi compagni. Leggi su Calcionews24.com

zazoomnews : Atalanta: il pressing di Gasperini mette in difficoltà il Milan - #Atalanta: #pressing #Gasperini #mette… - zazoomblog : Atalanta: il pressing di Gasperini mette in difficoltà il Milan - #Atalanta: #pressing #Gasperini #mette - SpazioMilan : Le ali del Milan non decollano. Suso e Calhanoglu in difficoltà ? Pioli studia la soluzione per il rientro ?? .… -