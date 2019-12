Mercato Juventus | Paratici segue un nuovo profilo | i dettagli

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche in vista della seconda metà di stagione e anche per la prossima annata. I bianconeri guardano ogni reparto, a cominciare dalla difesa dove spunta unannota sul suo taccuino un terzino, con quest’ultimo che non starebbe trovando abbastanza spazio nel suo club attuale.Juve:mette nel mirino Emerson Palmieri Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Corriere della Sera” i bianconeri starebbero monitorando attentamente la situazione in casa Chelsea per Emerson Palmieri. Difficile un trasferimento a gennaio, anche se il pressing dicontinua ad essere insistente. I blues mettono in vendita anche Marcos Alonso, e la partenza di quest’ultimo potrebbe ostacolare il via libera nella prossima finestra invernale di

GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - gilnar76 : #Juve: mercato delle pulci? #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Marko #Pjaca ???? è corteggiato da Verona e Sampdoria. Diversi club interessati anche in Bundesliga. Nella finestra di m… -