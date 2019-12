Manovra | fondi per studi di genere e altri investimenti meno noti in università e ricerca

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019)per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche,per la formazione dei docenti e per le nuove assunzioni, ma anche più borse dio e finanziamenti ad hoc per i corsi suglidi. Abbiamo raccolto qualche misuranota che riguarda l’e lain Italia, per fare nuovamente il punto sulla chiacchieratissimache ha portato (anche) alle dimissioni il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, deluso per il mancato aumento delle risorse di circa un miliardo da lui espressamente richiesto. Cultura e lingua italiana all’estero Aumenterà di un milione di euro il fondo per gli interventi di potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero. Borse dio Ben 31 milioni di euro andranno ad arricchire il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di ...

valigiablu : «La scuola in questo paese avrebbe bisogno di 24 miliardi. I 3 miliardi che ho individuato non sono la sufficienza,… - sole24ore : Pochi fondi in manovra, il ministro dell’Istruzione Fioramonti si dimette - RaiNews : Il ministro dell'istruzione Fioramonti lascia: pochi fondi in manovra per il suo dicastero. E al governo dice: sare… -