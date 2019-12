LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | ottima reazione di

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-28 Ancora Tarczewski! Il lungo dilavora benissimo con le spalle a canestro e trova il semigancio vincente. 26-26 Ottimo lavoro di Scola dal post: l’argentino pesca Tarczewski che trova il canestro della parità. Timeout. 26-24 Tiro libero a bersaglio per Tarczewski, completato il gioco da tre punti. 26-23 Rodriguez sbaglia il tiro, ma Tarczweski riesce nella correzione vincente, subendo anche il fallo. 26-21 Penetrazione vincente di James. 24-21 Scarico di Tarczewski dal post per Scola che trova due punti. 24-19 3/3 di James dalla lunetta. James subisce il fallo sul tentativo di tiro dall’arco. Tre liberi in arrivo per il playmaker del team moscovita. Tiro libero sbagliato da Gudaitis, non va a compimento il gioco da tre punti. 21-19 Gudaitis punta il diretto marcatore, lo salta e mette a segno due punti più il ...

