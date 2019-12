Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Per decenni un racconto di Oscarha accompagnato le famiglie americane nell'attesa del Natale, grazie una famosa lettura drammatizzata di Orson Welles

CCultIlSentiero : Wilde, la salvezza è una faccenda per cuori spezzati #Natale #Wilde - POLOPSICODINAM : LETTURE/ Wilde, la Salvezza è una faccenda per cuori spezzati - SBerritta : LETTURE/ Wilde, la Salvezza è una faccenda per cuori spezzati -