Ladri in casa di Taylor Mega a Milano | l’influencer dopo il furto | “Sono terrorizzata”

(Di giovedì 26 dicembre 2019)indi, l’influenceril: “Sono terrorizzata” “Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme”. L’influencer, in una story su Instagram, commenta così ilsubito nel suo appartamento di. Nel video, si vede ladove sono entrati i, messa completamente a soqquadro. “Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre istavano ancora in”, racconta la 26enne, “poi sono corsa da Udine ain tre ore e ho trovato quel macello”. Ilè stato messo a segno la sera di Natale nell’appartamento nel pieno centro di Brera a, di Elisa Todesco (conosciuta come). Sembra che iabbiano ...

