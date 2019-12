Incidente stradale a Firenze | auto va contro staccionata | due morti

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tragicoa Figline Valdarno, in provincia di, dove un uomo e una donna – marito e moglie – sononella serata del 25 dicembre dopo essere finiti fuoristrada con la propriamobile. Sul luogo dell’sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due. Al momento i Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto, avvenutounaposta a lato della strada.Stando alle informazioni riportate dalla stampa locale, i due occupanti del veicolo sarebbero una donna di 55 anni e un uomo di 45 che stavano attraversando via Giovanni Da Verrazzano a Figline Valdarno di ritorno dal pranzo di Natale. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’sarebbe finita fuori strada terminando la ...

