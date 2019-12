Incidente Arce | 24enne va alla messa di Natale ma si schianta in auto

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilaria Lai ha perso al vita mentre stava recandosidi. L’di, in provincia di Frosinone, si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2019. La volontaria della Protezione Civile di 24 anni, da quanto si apprende, stava viaggiando ininsieme a suo padre quando all’improvviso si sarebbeta con un’altra vettura. Lo scontro è avvenuto a pochi passi dchiesa di Sant’Eleuterio ad. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica del sinistro.ad: muore 26enne Bruttissimo impatto quello avvenuto nella notte di: nel Frusinate, a pochi passi dchiesa di, è avvenuto un. Un’sulla quale viaggiavano padre e figlia si è scontrata contro un’altra vettura sulla strada regionale ‘Valle del Liri’ che collega Sora con. La dinamica è ancora ...

raramenteassale : RT @gennaio71: Frosinone, incidente tra due auto accanto alla chiesa: #Ilaria muore a 26 anni mentre va alla messa di Natale - giornalettismo : Sulla tragica dinamica dell’incidente stradale ad #Arce stanno indagando i carabinieri di Sora coordinati dalla pro… - DottorPaolo86 : RT @SkyTG24: Incidente a Arce: morta volontaria 26enne mentre va a Messa di Natale -