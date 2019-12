Vergine 2020 | Oroscopo Mauro Perfetti | le previsioni di tutti i mesi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019): ledelle Stelle sull’amore Nelvi prenderete una grossa rivincita! È questo il responso secondo ledell’dideldel segno della, perdel nuovo anno. Le Stelle vogliono illuminarsi di amore per risplendere di serenità! Ilsi annuncia a dir poco spettacolare. È probabile che ritroviate il coraggio di essere voi stessi, ma anche una maggiore fiducia nei vostri sentimenti a tal punto che vi accorgerete di sapervi relazionare con chi fa parte della vostra vita senza tentennamenti, timori, dubbi, incertezze e senza nessuna pretesa egoistica. Secondo l’dideldella, non vi risparmierete nel far sentire unici e speciali i vostri affetti, perchè in questo modo limiterete il più possibile le incomprensioni e scioglierete ...

Leggi la notizia su lanostratv

