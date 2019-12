(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il calendario della 17esima giornata diB propone la sfida tra, due formazioni partite con obiettivi decisamente differenti, ma che ora sembrano avere un destino all’opposto rispetto a quanto ipotizzato. I campani, complici anche diverse assenze per infortunio, hanno avuto un cammino caratterizzato da alti e bassi, ma hanno mostrato qualche … L'articoloB,lain Tv

Leggi la notizia su calcioefinanza

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Salernitana-Pordenone: dove vedere la partita in Tv: Il calendario della 17esi… - salernonotizie : Conferenza Ventura: “In Serie A si deve andare per rimanerci, serve tempo” - ErnestoRocco1 : Serie B: #Salernitana, Natale in sala stampa per Ventura #Convocati #Pordenone -