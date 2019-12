Puglia | a Natale alberi in fiore | Coldiretti | effetti caldo in autunno

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)inin, in netto anticipo rispetto al solito. Conseguenza, secondo laregionale, di unche è il quarto piùdal 1800. L'associazione degli agricoltori, che ha pubblicato su Facebook diverse foto di peri già in piena fioritura, cita dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr. Temperature insolite si sono registrate anche nella notte di. A Torino, per esempio, i quasi 18 gradi misurati dalla colonnina di mercurio non si verificavano da 150 anni.: "Azzerati gli sforzi degli agricoltori" Lo scenario da primavera natalizia preoccupa. "Sono disastrosi glisui campi della tropicalizzazione del clima che azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori che perdono produzione e al contempo subiscono l’aumento dei costi a causa delle necessarie ...

Leggi la notizia su tg24.sky

