Juve | contropiede Red Devils | contratto monstre per Haaland E Ibra fa il misterioso sui

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il calciomercato non prevede regali tra i club; tutt’al più sgarbi, come quelli che si stanno rifilandontus e Manchester United per arrivare al fenomenale e giovanissimo Erlingdel Salisburgo. Paratici ha bruciato sul tempo gli inglesi, incassando il sì del giocatore e di Raiola (che ne cura gli interessi) su unquinquennale a cifre importanti, ma Oltremanica non si sono arresi. Ruggito Manchester Tutto apparecchiato, ma sta arrivando lo United nel tentativo di buttare il tavolo per aria. La partita si gioca tutta sull’ingaggio (avendo il norvegese una clausola rescissoria valida solo per gennaio), e qui la Manchester Rossa prova a sparigliare le carte. Lo United, secondo quanto riportato dal The Sun, ha offerto all’attaccante del Salisburgo un munifico: sempre cinque anni, ma a ben 13 milioni di euro a stagione. 200 mila sterline ...

Leggi la notizia su open.online

