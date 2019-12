Previsioni Meteo | le ultime sull’ondata fredda di fine anno al Sud | alta pressione

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019)– La lotta serrata, di cui da giorni stiamo discutendo, tra l’anticiclone euro-atlantico e le correnti fredde continentali, scaturirà in una evoluzione un po’ a sorpresa per ladell’, perlomeno a sorpresa rispetto a quanto proposto fino a ieri dal maggiore centro di calcolo mondiale, ECMWF. Quando a contendersi un territorio, in questo caso quello del Mediterraneo centrale, quindi il territorio italiano, sono due colossi barici come quelli prospettati nei prossimi giorni, ossia un’a Ovest e una bassaa Est, gli scenari possibili sono diversi: ovviamente la supremazia di uno o dell’altra, ma anche un’azione ibrida con una media influenza anticiclonica e. Intanto, lo scenario generale prospettato per dopo Natale, è ben riassunto nella prima immagine che rappresenta le anomalie ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questa Vigilia e Natale su @radiokisskiss - Agenzia_Ansa : #Meteo le previsioni del tempo per oggi #ANSA - fabio_fazio_fax : Previsioni #meteo -