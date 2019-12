Pippo Baudo a Vieni da me | “Vorrei che Lorella e Heather facessero pace”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non ha parole cattive nei confronti diParisi, nonostante di recente la show girl non sia stata sempre molto gentile verso uno dei primi grandi artisti con i quali ha lavorato.ospite della puntata dida me in onda il 24 dicembre 2019, ha invece avuto solo bei ricordi per le due donne, nemiche/amiche amatissime, con le quali ha condiviso molto del suo passato televisivo. Caterina Balivo mostra le immagini diCuccarini e diParisi che, dopo la reunion in tv per Rai 1, hanno poi diviso di nuovo le loro strade lanciandosi diverse frecciate in questi mesi. Caterina prova a scoprire insieme ai motivi per i quali le due signore della tv non si amino molto. Neppure il conduttore a dire il vero sembra saperlo. Però una cosa vuole dirla: è Natale, bisogna guardare avanti e non indietro ed è per questo che il conduttore lancia un ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

caterinabalivo : Buona #Vigilia amici e grazie per l’affetto che ci dimostrate seguendo @vienidameRai ??Ci vediamo alle 14 per una p… - caterinabalivo : Quest’anno Babbo Natale è arrivato in anticipo e mi ha portato in studio a @vienidamerai il re della televisione it… - Raiofficialnews : #SanremoGiovani, giovedì #19dicembre la sfida tra i 10 artisti in gara. Alle 21:30 su @RaiUno, @RaiRadio2 e… -