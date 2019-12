Michael Schumacher | la decisione definitiva del figlio Mick | ‘Ormai è solo questione di

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il grande talento del primogenito diScumacher Sono trascorsi quasi cinque anni dal tragico incidente sugli sci che ha coinvolto. I tantissimi fan dell’ex pilota tedesco sono impazienti aspettando con trepidazione delle notizie positive sulle sue condizioni di salute. In attesa di scoprire come sta veramente il sette volte campione del mondo di F1, tutti coloro che negli anni hanno sempre seguito le imprese del campione della Ferrari potrebbero presto trovare una consolazione nel. Il prossimo obbiettivo diScumacher Ebbene sì, il 19enne, primogenito die Corinna, infatti, ha intrapreso lo stesso percorso del padre. Sin da piccoloha sempre avuto la passione per le quattro ruote, passione ereditata dal genitore. Ovviamente il ragazzo è partito dalla minima serie, ossia la Formula 3, dove sta dimostrando a tutto il ...

