M5S | i 15 parlamentari rimasti a restituire i soldi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Erano 317, sonoin 15. Gli eletti del MoVimento 5 Stelle non restituiscono più ie non danno più la quota mensile a Rousseau, la creatura di Davide Casaleggio. Il Corriere della Sera fa sapere oggi che sono soltanto 10 deputati (su 216) e 5 senatori (su 101) a essere in regola con le rendicontazioni di novembre. Se si guarda ottobre,non va così meglio: solo 27 deputati e 16 senatori in regola. Da settembre, ovvero dall’addio al governo con la Lega, si sono moltiplicati esponenzialmente gli eletti grillini in “ritardo” con le rendicontazioni e il ritardo nel versamento delle quote sta iniziando a creare un serio problema di risorse alla piattaforma Rousseau: nelle restituzioni sono inclusi, infatti, i 300 euro che ciascun parlamentare deve dare alla piattaforma presieduta da Davide Casaleggio (oltre al versamento mensile di almeno 2 mila euro sul conto di ...

