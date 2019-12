Left 4 Dead 2 | la campagna fan made Chernobyl | Chapter One è disponibile dopo 9 anni di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019) L'FPS cooperativo a tema zombie2 è stato un enorme successo quando è stato lanciato nel 2009. Dato che è stato realizzato con il Source Engine di Valve, i fan potevano facilmente usare il gioco per creare nuove mappe e campagne per mantenerlo in vita a lungo. Alcuni fan si sono impegnati molto e hanno trascorso gran parte degli ultimi novea costruire qualcosa per il gioco. Ebbene, questa creazione è lafanOne, che sembra proprio un must per gli amanti della serie.Lapresenta cinque mappe dove uccidere zombi e tonnellate di nuovi modelli che fanno davvero risaltare il gioco. Questapersonalizzata ci ricorda quanto sia flessibile il Source Engine per i creatori che non sono esperti di programmazione. Certo, lo sviluppo dei giochi è diventato più inclusivo nel corso degli, ma Source offre ai fan un modo ...

