La Pupa e il Secchione e viceversa | ecco chi sono i sei secchioni

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il programma partirà il 7 gennaio su Italia1. Tante le novità, a partire dalla conduzione di Paolo Ruffini. La giuria sarà composta da Vittorio Sgarbi, Valeria Marini e Aldo Busi. Mentre i nomi dei seigià confermati, tra le Pupe si vocifera la presenza di Stella Manente, Sohia Galazzo, Asia Valente e Veronica Valà.

