La Corte dei Conti svela l’affare delle autostrade Ma i Benetton pretendono altri 23

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019)per l’Italia ci prova. Davanti alla possibilità di perdere la concessione, come previsto nel discusso decreto Milleproroghe, mostra i muscoli e minaccia il Governo di chiedere un risarcimento da 23 miliardi di euro. Una lettera liquidata come inaccettabile dalla ministra per le infrastrutture Paola De Micheli. Ma proprio sui signori del casello si sono registrate ieri altre notevoli frizioni tra giallorossi, con Italia Viva che si è messa di traverso pure rispetto alla linea del rigore decisa verso ie gliconcessionari. Con il risultato che il Milleproroghe resta tutto da rivedere e il Consiglio dei ministri è riuscito a fatica solo ad approvare il salva-Sicilia. LA BATTAGLIA. Essendo ormai concreto il rischio di perdere quella concessione che da tempo è una gallina dalle uova d’oro,per l’Italia ha inviato una lettera a Palazzo Chigi minacciando di ...

