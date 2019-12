Gli astronauti dallo spazio aiutano a ‘tracciare’ il viaggio Babbo Natale | “Ora è sopra

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sì,è veramente in volo per consegnare i regali: parola deglistatunitensi, che dal loro privilegiato punto d’osservazione in orbitai bambini a controllare gli spostamenti della slitta più famosa del mondo. Da 60 anni l’esercito degli Stati Uniti segue il ‘tour’ diin diretta il 24 dicembre, sul portale NoradSanta, ma per la prima volta quest’anno,ha ricevuto la speciale assistenza deglisulla Stazione Spaziale Internazionale. “Abbiamo ottenuto una conferma visiva chesta attualmente viaggiando sull’India!”, ha annunciato l’astronauta americano Andrew Morgan, che ora si trova nella missione comandata da Luca Parmitano, insieme a Jessica Meir e Christina Koch. Le informazioni raccolte consentono di visualizzare sul sito www.noradsanta.org, in diretta e in 3D, il...

