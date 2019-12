Ex Ilva | Conte | ‘ingresso capitale pubblico non è segnale debolezza’

Ex Ilva di Taranto - arriva il premier Giuseppe Conte per la vigilia di Natale : La visita intorno alle 16. Il presidente del Consiglio era già stato nello stabilimento lo scorso novembre

Ex Ilva - il contenuto dell’accordo tra Mittal e commissari : aumento produzione - intervento dello Stato - esuberi e acciaio green : Quattro pagine, tutte scritte in inglese, che rappresentano il punto di partenza di una trattativa che potrà andare avanti al massimo fino agli inizi di febbraio. Quasi 50 giorni, quindi, per decidere quale sarà il futuro dell’ex Ilva di Taranto. Con un segnale: se un’intesa è stata raggiunta, vuol dire che la strada è in discesa. E ha una certezza: ArcelorMittal ci sarà ancora. Quattro sono anche i punti su cui verte l’accordo ...

Consiglio Ue - il Green deal rischia di non passare : è scontro sul nucleare. Conte chiede fondi per l’ex Ilva. : Consiglio europeo 12-13 dicembre 2019. I paesi dell’Est verso il veto al Green deal. Conte chiede investimenti per la conversione dell’ex Ilva. Macron apre la questione nucleare. Inizia all’insegna dell’alta tensione il Consiglio europeo. Se Ursula von der Leyen ha presentato il Green deal “come l’uomo sulla luna“, i Paesi che compongono il blocco dell’Est rischiano di far saltare tutto ponendo ...

DALLA CINA/ "Ilva - Mes e Alitalia : il prezzo che dovete pagare per tenervi Conte" : Ilva, Unicredit, Alitalia, degrado del territorio, infrastrutture, Fondo salva-Stati: sono i dossier sui quali il governo è completamente fermo. Lo scenario

Ex Ilva - Conte : “Pronti a fare la nostra parte” : Il governo continua a studiare possibili soluzioni per il caso Ex Ilva e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di far partecipare le aziende pubbliche al piano di salvataggio. Il premier Conte, dal canto suo, sembra sostenere questa via: “Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace e credibile e rendere il piano industriale più sostenibile“. Ex Ilva: Stato pronto ad ...

Conte : "Dopo la Manovra - necessaria verifica sul governo". Ex Ilva : "Stato pronto a entrare" : Dopo la Manovra di bilancio un check sulla tenuta del governo e poi via spediti fino al 2023. Così il premier Giuseppe Conte che è intervenuto oggi a un convegno dell’Eni a Roma: "Un minuto dopo l'approvazione della legge di bilancio" dovrà aprirsi la necessaria "verifica di governo". Conte: 'Dopo la Manovra arriveranno le riforme e un piano investimenti' Giuseppe Conte è intervenuto al Rome ...

Ex Ilva - Conte : “Un miliardo per lasciare Taranto? Non confermo. Negoziamo con Mittal ma è prevista partecipazione aziende pubbliche” : “Con Mittal c’è un negoziato in corso, abbiamo delle controproposte molto efficaci nella direzione che avevamo concordato, il negoziato è solo all’inizio. Il dossier è complesso e delicato e non possiamo svelare dettagli di un negoziato in corso, quello che posso anticipare senza svelare in questo momento delle questioni che rimangono riservate che è prevista anche la partecipazione di aziende a partecipazione pubblica. Io ...

Bettini (Pd) : «A gennaio una verifica - non possiamo stare sospesi tra Di Maio e Renzi» Conte : «Anche aziende pubbliche nell’Ilva» : Il presidente del Consiglio esplicita la necessità di un «cronoprogramma». L’esponente veltroniano tra i «padri» dell’esecutivo: «Conte si presenterà con la sua agenda e si discuterà di un programma: o si approva oppure no». Venerdì vertice al Nazareno

Ilva - Conte : “Prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche. Siamo disponibili a fare la nostra parte per progetto più efficace” : “È prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche”. Il premier Giuseppe Conte ufficializza la possibilità che nel salvataggio dell’Ilva, dopo il tentativo di fuga di ArcelorMittal, siano coinvolte anche alcune partecipate. “Siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace e credibile. E rendere il piano industriale ancora più sostenibile”, ha spiegato il presidente del ...

Ex Ilva - Conte : propongo ingresso partecipata pubblica. Patuanelli : Stato entra tramite Mef : Il nuovo piano industriale di Arcelor Mittal prevede 4.691 esuberi, di cui 2.900 già nel 2020, con l’organico che passerà dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Il piano della multinazionale franco-indiana è Stato respinto dai sindacati, e dal governo