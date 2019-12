Tennis | si ritira Carlos Berlocq | vincitore di due tornei ATP in carriera e grande uomo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ha annunciato il proprio ritiro l’argentino, veterano argentinoindi dueATP e 19 Challenger, ma soprattuttoesponente dell’Albiceleste in Coppa Davis, dove ha realizzato alcune delle proprie maggiori prestazioni in campo internazionale. Negli Slam,non è mai andato particolarmente avanti: dieci volte al secondo turno, tre agli Australian Open, cinque al Roland Garros, due agli US Open e nessuna a Wimbledon, dove ha perso otto volte all’esordio. Numero 37 del mondo, ha vinto nel 2013 l’ATP 250 di Bastad, in Svezia, e nel 2014 l’altro ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo. In Coppa Davis ha disputato 13 match di singolare, vincendone 7, e 7 di doppio, portandone a casa 3. Con l’Argentina ha vinto l’Insalatiera nell’edizione 2016.ha vinto per tre volte contro giocatori ...

