Tavola di Natale | i consigli di Csaba dalla Zorza

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come decorare ladelle feste: idiCome decorare ladelle feste: idiCome decorare ladelle feste: idiAvete già pensato al menù delle feste? Ora è il caso di dedicarsi a come apparecchiare: durante pranzi e cene die Capodanno conta particolarmente la forma, oltre che la sostanza. Per questo abbiamo raccolto alcune ispirazioni e chiestoo a, scrittrice (il suo ultimo libro è Christmas Baking per Guido Tommasi Editore), volto televisivo in Cortesie per gli ospiti, ispiratrice di gran classe e regina delle buone maniere. Progetto Dress the table diin collaborazione con acqua Valverde.Foto Stefania De Giorgi «Per me bisognerebbe sempre apparecchiare con cura, ma– spiega– merita attenzioni speciali: è un momento ...

RespSocialeRai : Questa settimana #Rai e @RespSocialeRai ospitano #RaccoltaFondi 'A #Natale aggiungi un posto a tavola' di Comunità… - Tg3web : Nel quartiere Ballarò di Palermo anche quest'anno ci si prepara a un Natale multietnico. A tavola un incrocio di sa… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Nel quartiere Ballarò di Palermo anche quest'anno ci si prepara a un Natale multietnico. A tavola un incrocio di sapori fra Sic… -