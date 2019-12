Sgarbi contro le ispezioni in aeroporto | Avete rotto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Ingli trattengono la schiuma da barba.: "Ladri,i cogl..ni". E annuncia un'azione giudiziaria "Chi ha fatto queste regole di me..da? Vergognatevi!". Vittoriosi mostra furioso sui social. E questa volta, il noto critico d'arte se la prende con gli aeroporti italiani, in particolare con quello di Verona. Le "regole di me..da" di cui parla sono quelle che non permettono di portare a bordo degli aerei (se si viaggia con bagaglio a mano) flaconi contenenti liquidi o schiuma, in misura superiore a quella consentita. E mentre si trova nel bagno dell'hotel in cui alloggia,racconta alla telecamera la sua disavventura. Il giorno prima, il critico era partito dall'Catullo di Verona. Passati illi, racconta di aver proseguito senza accorgersi che alla sua collaboratrice avevano fatto aprire il bagaglio. ...

Ululato : RT @Simone98RC: Dopo la piddina #Bossio non poteva mancare un intervento del disonorevole #Sgarbi. Ominicchio condannato per assenteismo, r… - IrAnna888 : @VittorioSgarbi @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official Penso e rabbrividisco alle parole di questo individuo vs Sg… - 1958Aldo : RT @Simone98RC: Dopo la piddina #Bossio non poteva mancare un intervento del disonorevole #Sgarbi. Ominicchio condannato per assenteismo, r… -