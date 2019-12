Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilday dellaBKT sarà una giornata speciale e dedicata interamente a B come Bambini, il progetto con cui la Lega B afferma la centralità etica dello sport sostenendo l’accoglienza dei famigliari di giovani in cura nei più importanti ospedali pediatrici italiani. Ledei giocatori e le fasce da capitano delle 20 … L'articoloB, inconper ilDay

tuttosport : #Juve, #Dybala-#Ronaldo: carica e grinta in campo a #Riad! ?? - sportli26181512 : #Notizie #boxingday Serie B, in campo con maglie speciali per il Boxing Day: Il Boxing day della Serie BKT sarà una… - agenzia_avinews : La Barton Rugby Perugia combatte ma si arrende alla Pesaro Rugby I marchigiani vincono sul campo di Pian di Massia… -