Scuderia Ferrari - Charles Leclerc ha rinnovato fino al 2024

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sotto l'albero di Natale dic'è il rinnovo contrattuale con laal. Il team di Maranello ha infatti annunciato questa mattina l'estensione dell'accordo che lega il monegasco alla Rossa per almeno altre cinque stagioni.Cresciuto nellaDriver Academy.rappresenta, senza mezzi termini, il futuro della. Nel 2019 è stato un osso duro per i suoi avversari, specialmente in qualifica, dove ha conquistato ben sette pole position: la prima in Bahrain (dove solo un problema tecnico gli ha negato la prima vittoria in Rosso dopo appena due gare) e l'ultimo a Città del Messico. Il primo successo in Formula 1 è arrivato nel GP del Belgio, in uno dei weekend più brutti della stagione, quello segnato dalla tragica morte del suo amico Hubert in Formula 2.ha corso tramutando il dolore in aggressività, ripetendosi appena una ...

Agenzia_Ansa : La @Ferrari blinda Leclerc, contratto fino al 2024. La scuderia ufficializza il prolungamento dell'accordo col pilo… - Haydryk : Scuderia Ferrari - timothentus : RT @dreaminhogvarts: Quando penso a @Charles_Leclerc, a come abbia ridato linfa vitale ad una Scuderia un po' dormiente, penso che forse er… -