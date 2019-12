Repubblica | Gattuso-De Laurentiis | lunga riunione di mercato prima della gara contro il

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La presenza del presidente Dea Reggio Emilia non era motivata solo dal voler stare vicino alla squadra e ain questo momento difficile, come scrive oggiNapoli, ma sopratutto da esigenze di: Nella notte si sabato infatti c’è stato un lungo meeting tra il presidente, Giuntoli e l’allenatore perché, come ha spiegato il tecnico, è chiaro che il Napoli non ha gli uomini giusti per fare questo gioco.ha spiegato a Dedi aver bisogno di almeno due rinforzi: un regista e un terzino sinistro, tenendo conto che Ghoulam ha le valigie pronte per Marsiglia (destinazione Olympique). Il suo posto potrebbe essere preso da Ricardo Rodriguez, messo in lista di sbarco dal Milan. Torreira e Paredes sono nomi caldi per il centrocampo, anche se non sarà facile trovare un accordo con l’Arsenal e il Psg, specialmente a cifre non ...

napolista : Repubblica: #Gattuso-#DeLaurentiis, lunga riunione di mercato prima della gara contro il Sassuolo L’allenatore ha… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Sassuolo-Napoli 1-2: autogol di Obiang al 94', prima gioia per Gattuso - repubblica : Sassuolo-Napoli 1-2: autogol di Obiang al 94', prima gioia per Gattuso -