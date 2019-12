Omicidio Khashoggi | Arabia Saudita infligge 5 condanne a morte ma dubbi su quello che

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono cinque le persone condannate adal Tribunale di Riad per l'uccisione del giornalista, Jamal, al consolatodi Istambul. Ma non e' stato incriminato Saud al Qahtani, il fidato consigliere del principe ereditario, Mohamed bin Salman (MbS), che era accusato di aver supervisionato l'. Ed e' stato prosciolto il generale Ahmed al Assiri, ex numero due dell'intellingence, per "insufficienza di prove". E' stato anche prosciolto il consolea Istanbul, Mohammad al Otaibi, perche' neppure nei suoi confronti sono state trovate prove sufficienti. Una sentenza che per Reporters sans frontiers (Rsf) "ridicolizza la giustizia". La Turchia si e' spinta anche oltre e ha detto che questa "non e' giustizia". "Il tribunale ha condannato acinque uomini che erano direttamente coinvolti nell'assassinio", ha dichiarato il procuratorein ...

Corriere : Arabia Saudita, 5 condanne a morte per l’omicidio di Khashoggi - MediasetTgcom24 : ARABIA Cinque condanne a morte per l'omicidio Khashoggi - PaolettCataleya : RT @RiccardoNoury: La farsa del processo per l'omicidio Khashoggi: cinque condanne a morte, assolti i due principali imputati tra cui il co… -