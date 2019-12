Non ci saranno Riki e Irama a Sanremo 2020 | nuove smentite sul cast di Amadeus

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019)? Non ci. Sembravano essere tra i 22 nomi deldei Campioni dima non è così.non ci. La prima smentita arriva da, in gara lo scorso anno tra i Big. Aveva presentato il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi. Quest'anno sembrava si fosse presentato per un posto all'Ariston ma non sarà in gara. Resta da chiarire seabbia effettivamente presentato la canzone per il prossimo Festival della Canzone Italiana oppure se l'interesse a partecipare è mancato. Più voci parlano della presentazione di un pezzo inedito per l'Ariston, bocciato dae dalla commissione artistica, ma mancano conferme da parte del diretto interessato che appare sui social solo per spiegare che non ci sarà. Ha annunciato il doppio disco di platino per il ...

fattoquotidiano : L'ACCORDO M5S-PD La riforma Orlando va a marzo ma non saranno le polizie a definire gli ascolti “rilevanti”. Gli av… - chetempochefa : ?? Domani vi aspettiamo dalle 19.40 da @fabfazio su @RaiDue con Che Tempo Che Farà, con noi ci saranno: ??… - CarloCalenda : Tante immagino. Non ho l’impressione tuttavia che sia una pratica civilissima. Portare un figlio in grembo per nove… -