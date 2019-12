Milan | Rivera | «La squadra merita di più | qualcosa va corretto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel momento difficile delsi leva una voce di un grande ex: ecco le parole di Giannisui rossoneri Gianni, ex grande giocatore dele Pallone d’Oro nel 1969, ha parlato del delicato momento dei rossoneri a Radio Anch’io Sport.– «C’èche va, che va valutato con grande attenzione. Laha buoni valori, abbastanza per un’altra posizione di classifica, e il risultato di ieri è un po’ esagerato. C’èda correggere ma se non sei dentro, non puoi sapere cosa. Lanon è così drammatica come valori ma forse la situazione ambientale è un po’ strana ed è un peccato, ildi più». Leggi su Calcionews24.com

