LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA Rasmus Windingstad | primo trionfo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31: Grazie per averci seguito, appuntamento con la Coppa del Mondo di sciper il 27 dicembre a Bormio. Buona serata 19.30: Si chiude un week end da dimenticare per gli azzurri, anche qui come ieri in gigante, lontanissimi dall’eccellenza. 19.29: Grande solidità per il norvegeseche ha dimostrato di essere il più forte questa sera. Luitz (Germania) secondo, Letinger (Austria) terzo 19.27:norvegese!!!successo in coppa del mondo per il norvegeseche batte per 41 centesimi Luitz, secondo 19.26: Ora la finalissima-Luitz 19.25: Austria sul podio con Leitinger che sfrutta l’errore grave di Nestvold Haugen nella partee vince nettamente la finale per la terza piazza 19.24: Finale per il terzo posto: Leitinger-Nestvold Haugen 19.23: Quinto posto per il ...

