In Fallout 76 ora gli hacker riescono addirittura a rubare tutti gli oggetti del vostro

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sembra che sia apparso un nuovo cheat all'interno di76 che consente aglidicompletamente glipresenti nell'inventario dei giocatori sui server pubblici. E poiché non esiste ancora una correzione, i giocatori dovrebbero attualmente evitare di giocare sui server pubblici.Secondo il sub-reddit di76, il furto avviene attraverso un hack "remoto". Ciò richiede semplicemente che l'sia nelle vostre vicinanze nel gioco (a distanza di rendering). Questo hack può verificarsi in qualsiasi server pubblico; lo scambio invece da persona a persona sembra comunque essere ancora sicuro."Dal momento che non c'è modo di sapere quale giocatore sta usando l'hack, l'unico modo per evitarlo è non giocare su un server pubblico. Se tu o i tuoi amici avete un abbonamento1st, potreste voler continuare a giocare su un server privato per un po'. Se giochi su ...

Eurogamer_it : Un nuovo hack in #Fallout76 consente di rubare tutti gli oggetti nell'inventario dei giocatori sui server pubblici. - mbaldi79 : @lelevup Finora lo trovo intrigante. Ricorda molto...e intendo MOLTO...fallout New Vegas ma nelle sue parti miglior… - GiocareOra : Fallout 76 giocatori stanno ora facendo soldi nel mondo reale per i lavori in-game -