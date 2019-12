Il premier Conte domani a Taranto tra gli operai dell' ex Ilva

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019), vigilia di Natale, ilGiuseppesarà all’impianto siderurgico’ex. Lo riferiscono fonti sindacali. Si tratterà, a quanto si apprende, di un breve saluto nel pomeriggio, attorno alle 16.ha già visitato la fabbrica lo scorso novembre.

matteorenzi : Non credo Conte sia punto di riferimento per i progressisti. Lo rispetto come premier, ma ricordo le sue frasi su p… - renatobrunetta : Altro che anno bellissimo come pronosticato dal premier Conte: il 2019 si chiude con crisi dei consumi, della produ… - matteosalvinimi : ??Se per tenermi la poltrona io dovessi dire che Conte e Di Maio sono dei SEQUESTRATORI di persona, delinquenti che… -