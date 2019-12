Dalla Spagna | Vidal resta al Barcellona | niente Inter

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019)sono sicuri:al. Il centrocampista cileno non si trasferirà all’a gennaio Arturonon lascerà ildurante il mercato di gennaio. È quanto filtra, come riporta Catalunya Radio: il centrocampista cileno è considerato una pedina importante nella rosa di Ernesto Valverde.da fare per l’, dunque. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non mollerà facilmente la presa per regalare un rinforzo di assoluto valore al tecnico Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

m_spagna : RT @paolocristallo: jacobini prelevava 5,5 milioni dalla pop.bari a poche ore dal commissariamento - Dagospia - m_spagna : @Corriere @LaStampa @repubblica tutti troppo impegnati nell’autorevole,credibile,distaccata, permanente critica al… - radio_tourin : L' artista di questa settimana su Tourin Radio è Rosalia??, rivelazione dalla Spagna, tra quelli di maggiore success… -