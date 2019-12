Claudio Borghi alla Camera | Le tre ragioni per cui la manovra è

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come smontare la, approvatacon la fiducia, in tre punti. A demolire la legge di Bilancio redatta da M5s e Pd ci pensa il leghista. Lo fa nel corso del suo intervento a Montecitorio: "Molto velocemente ricorderò i motivi per cui la corte Costituzionale giudicò rego

borghi_claudio : Si va per i 20 milioni di visualizzazioni tweet/mese. Benissimo. Se andiamo avanti così fra un po' potrò tranquill… - borghi_claudio : Ovviamente questo è un altro che ho imparato ad apprezzare in commissione bilancio, istruito, ordinario di economia… - borghi_claudio : Oggi interverrò alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia. -