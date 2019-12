Campidoglio | avanti con bando mense | Consiglio Stato rigetta sospensiva

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – L’Amministrazione Capitolina ha ricevuto comunicazione che ildihato le sospensive richieste da alcune aziende contro la gara d’appalto sulla ristorazione educativa e scolastica. Gia’ il Tar aveva respinto le richieste diprecedentemente avanzate. La procedura di affidamento continuera’, dunque, ad andareregolarmente. Questa gara d’appalto interrompe le proroghe di affidamento finora avvenute, che hanno di fatto mantenuto invariato lo status quo, e riattiva quindi un virtuoso meccanismo di mercato. Anche piccole e medie imprese entreranno nella gestione delleromane, cosi’ come previsto dal Codice degli Appalti. L’avvio del servizio e’ previsto per gennaio. L’aggiudicazione e’ avvenuta in base all’offerta economicamente e qualitativamente piu’ ...

iltrenoromalido : #Atac, ordinati altri 97 autobus: 'Avanti con rilancio del trasporto pubblico' - zazoomnews : Campidoglio: avanti su bando mense Tar respinge sospensiva - #Campidoglio: #avanti #bando #mense - iltrenoromalido : #Atac, ordinati altri 97 autobus: 'Avanti con rilancio del trasporto pubblico' -