Beautiful anticipazioni | l’attrice di Sally Spectra | “Corro un rischio”

(Di lunedì 23 dicembre 2019), parla Courtney Hope (): “Rischio di perdere Wyatt” Intrighi, inganni, vendette, amori che nascono e che finiscono, passioni, colpi di scena: tutto questo è! Una delle protagoniste di, nipote dell’indimenticabile proprietaria dellaFashions.in amore non è molto fortunata: la sua relazione con Thomas Forrester è naufragata dopo poco tempo. Ora la rossa stilista è felice accanto a Wyatt Spencer ma, stando alledi, nubi nere si addensano all’orizzonte. A svelarlo l’attrice che presta il volto a, Courtney Hope, in un’intervista su Tv Mia: “La relazione trae Wyatt sarà messa a dura prova dall’arrivo di Florence, detta Flo, una ragazza con cui lui in passato ha vissuto una storia d’amore. Flo non ha dimenticato Wyatt e ...

