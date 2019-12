Autostrade | Atlantia perde il 4 | 8% in Borsa dopo le novità sulla revoca delle concessioni

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019)crolla in, con le azioni che cedono il 4,8% e chiudono a 21 euro. Sin dall’inizio della seduta il titolo è apparso in difficoltà, nel giorno in cui anche la Corte dei Conti è intervenuta sul tema concessorio chiedendo di trovare un equilibrio tra profitto e interesse pubblico eledel decreto Milleproroghe che rendono più semplice la. Norme cheha definito incostituzionali e contrarie alle leggi europee. In linea con l’andamento del listino di Milano (-0,44%), invece, le altre concessionarie autostradali come Astm eMeridionali (-0,3%). In attesa del testo definitivo, l’articolo 33 del Milleproroghe prevede in caso di(non causata da inadempimento del gestore) un indennizzo pari al solo valoreopere realizzate al netto degli ammortamenti e di eventuali costi o penali. Nel caso invece di ...

