Stuprava la propria compagna. E la obbligava a mangiar fango (Di domenica 22 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Un vero incubo per la vittima, il compagno abusava di lei e la picchiava per futili motivi legati spesso alla gelosia, le telecamere di videosorveglianza lo hanno incastrato mentre l'aggrediva dentro un tabacchino Picchiava con violenza e maltrattava la compagna sottoponendola a situazioni umilianti, poi l’aggressione all’interno di un tabacchino e le riprese della telecamera di videosorveglianza che lo hanno incastrato consentendone l’arresto. Siamo a Pechino, in provincia di Siracusa e l’uomo in questione è C.C., un 37enne del luogo che, per diverso tempo, ha tenuto la fidanzata 48enne in condizione di assoggettamento nei suoi confronti. Secondo i risultati delle indagini emerse, l’uomo, in più occasioni e per futili motivi legati spesso alla gelosia, avrebbe aggredito la vittima costringendola a sottomettersi a situazioni mortificanti. La donna era vittima ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Stuprava propria Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stuprava propria