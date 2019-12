Marco Travaglio | la grottesca difesa del M5s | Nei sondaggi crescono solo loro

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il delirio domenicale diè di quelli spassosissimi. Che sia pronto a tutto per i suoi grillini è arcinoto, eppure oggi, domenica 22 dicembre, il direttore del Fatto Quotidiano raggiunge vette assolute. Sul giornale che dirige, infatti, verga un lungo editoriale per spiegarci che i gr

riotta : Marco Travaglio deve inventarsi sul suo giornale false citazioni di miei articoli pur di provare a far ridere qualc… - ItaliaViva : Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in sede civile contro Marco Travaglio per le dichiarazi… - La7tv : #dimartedi Marco Travaglio su Matteo Salvini: 'Se Salvini vincesse le elezioni ci sarebbe un pericolo per l'Italia,… -