LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA | fitta nevicata | ma si parte sulla

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DEL10.00 INIZIATA LA GARA! Pinturault ha un vantaggio enorme con il n.1. 9.59 I primi a scendere saranno il francese Alexis Pinturault ed il norvegese Henrik Kristoffersen, ovvero i grandi favoriti. 9.57 Curiosità per l’americano Tommy Ford, che ha 30 anni ha vinto la sua prima gara in Coppa del Mondo neldi Beaver Creek. Oggi scatterà con il n.6. 9.56 Il fondo della pista è destinato a rovinarsi molto. I primi numeri saranno decisamente agevolati. 9.54 Gli organizzatori hanno compiuto un vero e proprio miracolo nel riuscire a pulire la pista dalla neve ed a renderla praticabile per la gara. 9.52 Anche oggi le condizioni meteo sono difficili. Unasi sta abbattendoGran Risa. Lanza della gara era stata abbassata già da ieri pomeriggio. 9.50 Sarà una gara fondamentale in ottica ...

