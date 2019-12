Ha forti dolori all’addome | aveva una bottiglia di vetro nel retto

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un uomo di 60 anni ha lamentatoall’addome e si è recato in ospedale: i medici, però, hanno scoperto cheunadinel. La giustificazione dell’uomo di fronte alla scoperta dei medici è stata davvero sconvolgente. Il 60enne, infatti, ha spiegato di aver utilizzato unaper grattarsi nel momento in cuiun forte prurito. Ricoverato e operato d’urgenza in un ospedale della Cina, l’uomo ha rischiato lesioni gravissime. Se lasi fosse rotta, le conseguenze sarebbero state devastanti.all’addome pernelUn episodio davvero singolare quello raccontato da Metro e accaduto in Cina. Un uomo di 60 anni ha accusatoall’addome ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno ritrovato nelunadi. ...

