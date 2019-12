Genova | il viadotto Bisagno perde pezzi e fa paura ai residenti | “Qui non possiamo più

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono 29 famiglie e ogni giorno vedono precipitare sulle loro case, da 70 metri di altezza,di calcestruzzo e tondini di ferro arrugginito, ma anche bulloni e viti. Vivono sotto il, sull’autostrada A12 a, e chiedono di essere trasferiti lontano da quel ponte che fa. Per discutere di questa situazione e avere informazioni dettagliate, lunedì 16 dicembre il Consiglio comunale ha convocato in Commissione il direttore del primo tronco di Autostrade per l’Italia, Mirko Nanni, che da parte sua ha cercato di rassicurare consiglieri e cittadini: “Non abbiamo alcuna evidenza che ilabbia problematiche di tipo statico”, anche se sono già iniziati lavori per la “manutenzione conservativa” che riguarderanno tutta la struttura e andranno avanti per oltre due anni. Eppure, le parole dei tecnici della concessionaria non hanno tranquillizzato ...

