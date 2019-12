FORMAZIONI Lecce Bologna | Falco dal primo | Sansone-Palacio per gli ospiti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu;, Babacar. All. Liverani.(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano,. All. Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com

TuttoIlMercato : Le formazioni ufficiali di #LecceBologna #Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petri… - Deepnightpress : #LecceBologna Serie A 22-12-2019:pronostico,formazioni e streaming - IL - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #LecceBologna: Palacio guida l'attacco degli emiliani, Falco e Babacar per Liverani ?? -