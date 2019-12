Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2019-2020 | la graduatoria dopo Le Grand

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ladeldiha visto andare in archivio la prima mass start della stagione: questa lala settima prova, con annesse le classifiche di specialità di mass start, sprint, individuale e pursuit, con Dorothea Wierer che ritrova la testa della generale ed ora ha 17 punti di vantaggio sulla norvegese Tiril Eckhoff.GENERALEDEL1 WIERER Dorothea ITA 304 2 ECKHOFF Tiril NOR 287 3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 282 4 BRAISAZ Justine FRA 234 5 SIMON Julia FRA 213 6 HAECKI Lena SUI 189 7 PEON Linn SWE 183 8 OEBERG Hanna SWE 182 9 DAVIDOVA Marketa CZE 180 10 MIRONOVA Svetlana RUS 180MASS STARTDEL1 ECKHOFF Tiril NOR 60 2 WIERER Dorothea ITA 54 3 PEON Linn SWE 48PURSUITDEL1 ECKHOFF Tiril NOR 120 2 TANDREVOLD Ingrid ...

