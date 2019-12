Biathlon | Mass start femminile Le Grand Bornand 2019 | Wierer e Tandrevold in lotta per il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) A Lela terza tappa della Coppa del mondo/2020 delsta per vivere le ultime due competizioni individuali di chiusura del programma. Vanno infatti in scena le due, atto finale prima della pausa natalizia che permetterà agli atleti di riposare un po’ soprattutto mentalmente dalle fatiche di questo intenso primo spezzone di stagione. Nell’unico precedente di questo format al Stade deSylvie Becaert, nel 2017, a imporsi è stata la padrona di casa Justine Braisaz, seconda nella Sprint di giovedì e agguerrita per provare a interrompere il dominio di Tiril Eckhoff. La ventinovenne norvegese è però al momento davvero su una stella, con l’Inseguimento di Hochfilzen sembra essere riuscita finalmente a sbloccare il proprio infinito potenziale e soprattutto nel tiro in piedi stiamo assistendo a miglioramenti impressionanti che la ...

mamuam : RT @neveitalia: Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono' #LeGrandBorn… - AndyOlyWomen : RT @neveitalia: Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono' #LeGrandBorn… - neveitalia : Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono'… -