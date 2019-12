Banche | Di Maio va all' attacco La vigilanza è da riformare

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di domenica 22 dicembre 2019) "Bankitalia faccia autocritica, il suo silenzio è imbarazzante", spiega Di. "Bisogna fare in modo che casi come quello della Popolare di Bari non si verifichino più in questi termini Segui su affaritaliani.it

VittorioSgarbi : #movimento5patacche #dimaiosalvabanche Ma Di Maio che ha passato gli ultimi anni ad attaccare gli avversari (Pd in… - alexbarbera : “Quando una banca fallisce non è colpa dei risparmiatori”. Qualcuno spieghi al ministro Di Maio come vengono govern… - fattoquotidiano : Commissione banche, Di Maio: “Lannutti si è detto disponibile a un passo di lato. Per la presidenza Maniero o Carla… -