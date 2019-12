Watchmen è una serie ambiziosa Con buona pace di Alan Moore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Il mio libro è un fumetto. Non un film, non un romanzo. È stato fatto in un certo modo, e progettato per essere letto in un certo modo”. Sono le parole con cuiha in passato giustificato il suo totale disinteresse – quando non si trattava di disappunto – per ogni trasposizione cinematografica o televisiva del suo capolavoro(1986), probabilmente il miglior fumetto mai scritto e pubblicato con dei supereroi al centro della narrazione, proprio perché in esso l’autore britannico ha decostruito e messo in discussione una volta per tutte ruoli e ragion d’essere relativi al concetto di supereroe. Questi personaggi fittizi, nei decenni precedenti, avevano rappresentato l’entusiasmo fanciullesco e sgargiante con cui la cultura pop occidentale aveva celebrato il suo ingresso nella seconda metà del XX secolo. Un periodo di conflitti culturali e silenziosi, di ...

